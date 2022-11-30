Можно бесконечно смотреть на истерики россиян из-за того, что они россияне и имеют "кремлевскую прописку". Соцсетями распространяется видео вражеской блогерши, которая плачет из-за того, что ее не впустили в США, сообщает 24 канал.

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"Хорошая история путешествий"

Как отмечает гражданка государства-террористки, в американской визе ему отказали абсолютно "несправедливо", ведь оно было во многих странах, хорошо отвечало на вопросы в консульстве. Однако не надо быть великим мыслителем, понять, россияне не позволили посетить Соединенные Штаты и посмотреть на Ниагарский водопад.

Во-первых, у нее паспорт страны, убивающей мирных людей, а во-вторых, она собралась спокойно путешествовать в то время, когда путинские солдаты убивают украинцев сотнями.

Он (консул – 24 канал) выглядит мр*зи, ненавидящим этот мир. Я пыталась что-то придумать, чтобы попасть не к нему, а к другому консулу, потому что я знала, что это закончится провалом… И, конечно, он ничего меня не спросил и просто отказал,

– в истерике сказала блогерша.

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В отчаянии россияне готовы к переговорам с Украиной

Недавно российские СМИ сообщали, что все большее число граждан России выступают за то, чтобы между Киевом и Москвой начался мирный диалог. Все меньше оккупантов поддерживают Путина и "специальную военную операцию", понимающих, что она ничего хорошего им не дала.

Однако у Зеленского заверили, что враждебное государство делает все, чтобы помешать мирному диалогу. В частности, обстреливает критическую инфраструктуру нашего государства, оставляя без света целые города. Очевидно, Украина согласится сесть за стол переговоров, только когда Путин выведет все свои войска и вернет все территории.

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