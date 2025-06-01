Спрятали миллионы под одеждой: на границе с Румынией задержали двух украинцев-нарушителей

Семейная пара пыталась заехать в Румынию в Украину с незадекларированными 1 400 000 долларов. Они спрятали деньги под своей одеждой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пограничную полицию Румынии. Мужчина и жена в субботу, 14 июня, пытались пешком перейти границу.

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На границе с Румынией задержали украинцев с крупной суммой денег

На пункте пропуска Вадул – Сирет инспекторы пограничной полиции и таможни обнаружили людей, которые пытались попасть в страну. 49-летний гражданин Украины, и его 39-летняя жена, которая имеет румынско-украинское гражданство спрятали под одеждой наличные.

У мужчины пограничники обнаружили 810 000 долларов США, а у женщины – 590 000. Пара не задекларировала эти деньги в соответствии с действующим законодательством.

На основе обоснованного подозрения совместная контрольная группа провела тщательную проверку двух человек, и на этот раз на телах двух людей были обнаружены значительные суммы денег,

– говорится в сообщении.

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Все средства пришлось изъять для дальнейшего расследования. Каждого из нарушителей оштрафовали на 15 000 леев.

В пограничной полиции Румынии сообщили, что перевозка незадекларированных сумм, превышающих 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте), запрещена и влечет за собой санкции, включая конфискацию денег.