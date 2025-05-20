Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vinegret.Cz. Министерство иностранных дел страны напоминает, что гражданам запрещено участвовать в войне в составе других армий.

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Гражданин Чехии вступил в российскую армию

МИД Чехии рассматривает обращение неназванного гражданина, который служил в российской армии и оказался на войне против Украины. Он просит помощи у властей. Представитель МИД Даниэль Дрейк говорит, что обращение чеха рассмотрят в соответствии законов страны и Венской конвенции о консульских отношениях. Вернуть мужчину в Чехию планируют дипломатическим путем.

В связи с этим мы хотели бы напомнить, что уже давно настойчиво предостерегаем от поездок в Россию и призываем чешских граждан покинуть страну. Ситуация с безопасностью напряженная, наше посольство в Москве имеет ограниченные возможности для оказания помощи и защиты,

– отметил Дрейк.

В СМИ не разглашаются обстоятельства вступления чеха в армию России и то, когда именно он прибыл в страну-агрессора.

Стоит заметить! Чешское законодательство определяет участие граждан в армии других страны как наемничество, что наказывается тюрьмой. Исключением является служба на стороне государства, которая обеспечивает общую оборону в случае нападения на Чехию.

Граждане Чехии могут идти в армию других стран как добровольцы. Но в таком случае необходимо получить специальное разрешение на это у президента Чехии.

На стороне России против Украины воюют наемники из разных стран. Среди вражеских военных – граждане Непала, Северной Кореи, Кубы и других государств. Недавно выяснилось, что Россия завербовала и граждан Китая, хотя страна выступала против отправки на войну своих войск.