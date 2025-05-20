Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и прокуратуру Сумской области.

Смотрите также Новый скандал со 155 бригадой: Драпатый пообещал "жесткую расправу"

Что делал Виталий Куколь в начале войны и почему его судят

Мужчина рассказал Суспильному о том, что в начале полномасштабного вторжения готовился оборонять Каменку в Сумской области от россиян. Он собственноручно изготовил взрывчатку и заминировал дорогу между оккупированным в то время Тростянцом и Каменкой. Также помогал выводить людей из оккупации и сотрудничал с 93 бригадой "Холодный Яр".

В 2024 году над ним начался суд из-за изготовления и хранения оружия и взрывчатки. Мужчина не признавал вины и говорил, что планировал сдать оружие в один из музеев после окончания войны.

На событие отреагировал Дмитрий Лубинец. Он взял дело на личный контроль.

Тогда вся Украина изготавливала "коктейли Молотова", а сейчас мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан,

– подчеркнул омбудсмен.

В середине мая 2025 года состоялись судебные дебаты. Прокурор Дмитрий Заяц просил назначить три года и шесть месяцев лишения свободы с освобождением от наказания с испытанием. Виталий объяснил, что, поскольку государство не дало оружия, должен был изготовить его сам – чтобы защитить семью и громаду.

20 мая суд огласил свой приговор. Мужчину признали частично виновным и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако суд освободил Куколя от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Мужчина недоволен приговором. Он подаст апелляцию и говорит, что обратится в Международный суд по правам человека, если будет необходимость.

В прокуратуре Сумщины объяснили приговор

Там отметили: Куколя судили как раз за незаконное хранение оружия. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли ружье, два пистолета и 1 килограмм 250 граммов пороха.

"Украинец получил приговор за то, что защищал село от оккупантов на Сумщине" – эта информация не соответствует действительности. Мужчина осужден за то, что отказался сдавать оружие после деоккупации Сумщины. Как все было: полиции стала известна информация о том, что мужчина, который до этого был 6 раз осужден, в том числе за незаконное хранение боеприпасов и наркотиков, по месту своего проживания производит оружие. При этом добровольно выдавать он его не желает, прикрываясь необходимостью защиты от врага.

Прокуроры добавили: после деоккупации региона полиция не раз просила сдать оружие. Гражданских, которые принесли оружие добровольно, не привлекали к уголовной ответственности.

"Все мы понимаем, что закон должен быть один для всех. Также осознаем, что если человек сегодня желает защищать свое государство, то он идет на войну. Все остальное – это за пределами закона", – добавили в прокуратуре Сумщины.