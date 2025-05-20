Про це пише 24 Канал з посиланням на Vinegret.Cz. Міністерство закордонних справ країни нагадує, що громадянам заборонено брати участь у війні в складі інших армій.

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Громадянин Чехії вступив до російської армії

МЗС Чехії розглядає звернення неназваного громадянина, який служив у російській армії та опинився на війні проти України. Він просить допомоги у влади. Представник МЗС Даніель Дрейк говорить, що звернення чеха розглянуть відповідно законів країни та Віденської конвенції про консульські відносини. Повернути чоловіка до Чехії планують дипломатичним шляхом.

У зв’язку з цим ми хотіли б нагадати, що вже давно наполегливо застерігаємо від поїздок до Росії та закликаємо чеських громадян залишити країну. Ситуація з безпекою напружена, наше посольство у Москві має обмежені можливості для надання допомоги та захисту,

– зазначив Дрейк.

У ЗМІ не розголошуються обставини вступу чеха до армії Росії та те, коли саме він прибув до країни-агресорки.

Варто зауважити! Чеське законодавство визначає участь громадян в армії інших країни як найманство, що карається в'язницею. Винятком є служба на стороні держави, яка забезпечує спільну оборону у разі нападу на Чехію.

Громадяни Чехії можуть йти до армії інших країн як добровольці. Але в такому разі необхідно отримати спеціальний дозвіл на це в президента Чехії.

На боці Росії проти України воюють найманці з різних країн. Серед ворожих військових – громадяни Непалу, Північної Кореї, Куби та інших держав. Нещодавно з'ясувалося, що Росія завербувала й громадян Китаю, хоча країна виступала проти відправлення на війну своїх військ.