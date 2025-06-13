Гражданин Нидерландов, чье имя семья не разглашает, погиб в Украине в начале июня. Как именно это произошло – пока неизвестно, передает 24 Канал со ссылкой на AD.

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Что известно об иностранце, который защищал Украину

Согласно сообщениям в сети, голландец тайно отправился в Украину в начале российского вторжения и занимался военной подготовкой украинских гражданских. В МИД Нидерландов подтвердили гибель мужчины.

"Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем консульскую помощь. Однако из-за войны в Украине наши возможности очень ограничены", – говорится в сообщении ведомства.

Семья погибшего отметила, что он поехал в Украину, чтобы "бороться с несправедливостью и защищать демократические ценности".

Мы очень расстроены, но для нас он герой. Он хотел помочь Украине и не ждал ничего взамен. Мы всегда уважали его выбор,

– говорится в заявлении родственников.

Семья не разглашает имя погибшего, поскольку опасаются угроз. Говорят, что "погибший всегда старался оставаться как можно более приватным, на случай, если что-то случится".

По словам знакомого семьи, в конце прошлого года или в начале этого мужчина на несколько месяцев возвращался в Нидерланды, чтобы поддержать своего неизлечимо больного отца и побыть на его похоронах.

Один из соседей семьи, говорит, что она, вероятно, отправилась на этой неделе в Украину, на опознание. Кремация также должна состояться в Украине.

Напомним, что на фронте погиб старший сержант Дмитрий Шаповалов из Винницкой области, который вернулся из плена в 2023 году. Видео, где он ел яблоко после возвращения из плена, облетело весь Интернет.