Громадянин Нідерландів, чиє ім'я родина не розголошує, загинув в Україні на початку червня. Як саме це сталося – наразі невідомо, передає 24 Канал із посиланням на AD.

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Що відомо про іноземця, який захищав Україну

Згідно з повідомленнями у мережі, нідерландець таємно вирушив до України на початку російського вторгнення і займався військовою підготовкою українських цивільних. У МЗС Нідерландів підтвердили загибель чоловіка.

"Ми підтримуємо зв'язок із родиною та надаємо консульську допомогу. Однак через війну в Україні наші можливості дуже обмежені", – йдеться у повідомленні відомства.

Родина загиблого наголосила, що він поїхав в Україну, щоб "боротися з несправедливістю і захищати демократичні цінност".

Ми дуже засмучені, але для нас він герой. Він хотів допомогти Україні і не чекав нічого навзаєм. Ми завжди поважали його вибір,

– йдеться у заяві родичів.

Родина не розголошує ім'я загиблого, оскільки побоюються погроз. Кажуть, що "загиблий завжди намагався залишатися якомога приватнішим, на випадок, якщо щось трапиться".

За словами знайомого родини, наприкінці минулого року або на початку цього чоловік на кілька місяців повертався до Нідерландів, щоби підтримати свого невиліковно хворого батька та побути на його похороні.

Один із сусідів родини, каже, що вона, ймовірно, вирушила цього тижня до України, щоб упізнати його. Кремація також має відбутися в Україні.

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