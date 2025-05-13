Повоювал всего 2 дня: ВСУ взяли в плен гражданина Узбекистана
- Гражданин Узбекистана попал в плен ВСУ на Лиманском направлении; он надеялся получить гражданство России из-за службы в армии.
- Мужчина сам вышел на позиции украинских военных и рассказал, что провоевал всего 2 дня.
Гражданин Узбекистана попал в плен ВСУ на Лиманском направлении. Он повелся на обещанные выплаты и хотел получить российское гражданство.
Пленник пожаловался на малые зарплаты в Узбекистане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду ВСУ "Стальные Львы".
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Мужчина сам вышел на украинские позиции
Узбекистанец был ранен во время штурма и заблудился, прячась от дрона, после чего вышел на позиции ВСУ.
Мужчина рассказал, что приехал в Россию работать на стройках.
Он надеялся впоследствии получить гражданство России. Ему пообещали выдать паспорт, если прослужит год в российской армии, а также выплатить за это значительное пособие. Так мужчина и подписал контракт.
Платили 2 миллиона рублей. 100 тысяч сам использовал, 800 тысяч отправил домой, а 1 100 000 осталось на карточке,
– рассказал он.
По словам пленного, ранее службы в армии он не проходил и, соответственно, на фронте также оказался впервые. Его бросили в штурмовики.
Повоював два дня на передовой, он отказался воевать. Говорит, что "жалеет" о своем поступке и "выбрал плохую дорогу".
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"Думал, в армии послужу, вернусь обратно. Оказывается, здесь не армия, здесь убивать надо человека. Я не хочу убивать человека", – сказал узбекистанец.
И добавил, что не хочет "уничтожать какую-то страну".