Гражданина Польши задержали в Киеве по подозрению в совершении убийства

Ночью, 23 июля, в полицию поступил вызов из Деснянского района Киева. Прохожие обнаружили тело человека с множественными ножевыми ранениями. Следственно-оперативная группа при помощи камер наблюдения, установленных в Киеве в рамках программы "Безопасная столица", определила причастного к преступлению мужчины и разослала его приметы для перехвата.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

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Но вскоре наряд полиции на одной из соседних улиц увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Полицейские вызвали потерпевшей скорую, а нападающего – задержали. Он оказался похожим по описанию на человека, вероятно причастного к убийству.



Во время задержания злоумышленник бросался с ножом на сотрудников полиции, поэтому был ранен в ноги из табельного оружия и госпитализирован в больницу.



Подозреваемый – гражданин Польши, 1989 года рождения. Следователями начато уголовное производство о покушении на убийство, умышленном убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, в ночь на 23 июля в Киеве на проспекте Бажана произошло столкновение микроавтобуса Ford и легковушки Hyundai. В результате водитель последнего попал в больницу.