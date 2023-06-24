Минобороны не отдали прямой приказ о противостоянии с группой "Вагнера". Это может увеличить шансы Пригожина на успех. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист.

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Евгений Пригожин последние несколько месяцев "обрабатывал" российских военных. Для обычных россиян влияние Пригожина значительно меньше. На российском телевидении и в изданиях фактически был запрет на упоминание главаря ЧВК "Вагнера" и его двоякие заявления о военно-политическом руководстве России.

Главная надежда Пригожина

После того как вагнеровцы якобы "взяли" Бахмут и Владимир Путин сам это отметил, упоминания и о ЧВК "Вагнера" в СМИ сошли на нет. То есть о конфликте между "Вагнером" и минобороны особо не было известно.

Пригожин работал на солдатскую аудиторию – людей, на которых надеется. Он надеялся, что солдаты не будут стрелять по Пригожину, даже когда будет приказ. В этом его главный план,

– заметил Майкл Наки.

Шансы 25-тысячной группировки "Вагнера" достаточно невысоки против миллионной армии России. Однако если армейцы не будут наносить ответные удары – это значительно повышает возможность успеха.

"План Пригожина работает и нет. Потому что он беспрепятственно зашел в Ростов и Воронеж, некоторые российские военные даже присоединялись к ним. Но вместе с тем российские самолеты наносили удары по колонне вагнеровцев на трассе", – подчеркнул журналист.

К слову, с боевой авиацией группа "Вагнера" довольно быстро справилась. Сообщено о 3 сбитых русских вертолеты, к чему, вероятнее всего, причастны вагнеровцы.

Майкл Наки о плане Пригожина и действиях российской армии: смотрите видео

Либо Путин, либо Пригожин

Ключевым вопросом остается, будут ли российские военные готовы противостоять вагнеровцам, когда придет соответствующий приказ. Поэтому минобороны России не спешит отдавать такой приказ. Если его ослушаются – шансы Пригожина возрастут кратно.

"Сейчас шансов у Пригожина, давайте откровенно, не очень много. У него небольшое количество бойцов. Но чем больше российские власти затягивают, что дольше они не подавляют бунт – тем больше сторонников у Пригожина может появляться", – подчеркнул Наки.

Для того чтобы остановить вагнеровцев, российской армии нужно относительно немного ресурсов из общих резервов. Все может закончиться достаточно стандартно для России – всех причастных арестовать или убить. Всех, кто противится – уничтожить по тому же сценарию.

Однако российская армия медлит.

Это политический фактор. Они не желают "мясорубки" внутри русской местности. Но могу сказать точно, этот конфликт завершится либо "председателем" Путина, либо "председателем" Пригожина. Все мосты сожжены,

– отметил журналист.

В случае Пригожина говорится о начале вооруженного мятежа. В случае Путина – объявление Пригожина предателем и слова, что вся группа "Вагнера" во главе со своим предводителем должна быть наказана.

Главное оружие Пригожина

Евгений Пригожин – мастер пропаганды и информационные войны. В частности, многие считают его военным, хотя он никогда им не был. Пригожин был арестован, после отбывания срока начал заниматься бизнесом, а затем создал гигантскую информационную сеть в России. ППК "Вагнера" появилась уже позже.

Ключевое оружие Пригожина – не столько военные, сколько пиар.

"Хотя бы для того, чтобы российские военные если не становились на его сторону, то хоть не мешали. Это его основная ставка, потому что говорится не об амбициях, а о выживании Пригожина", – подчеркнул журналист.

Его выживание напрямую связано с его способностью захватить власть сейчас. Поэтому Евгений Пригожин и решился на такой шаг, который может иметь непредсказуемые последствия, как для него самого, так и для всей России.

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