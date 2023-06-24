Міноборони не віддали прямого наказу про протистояння з групою "Вагнера". Це може збільшити шанси Пригожина на успіх. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст.

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Євгеній Пригожин останні кілька місяців "обробляв" російських військових. Для звичайних росіян вплив Пригожина значно менший. На російському телебаченні та у виданнях фактично була заборона на згадку про ватажка ПВК "Вагнера" та його двоякі заяви про військово-політичне керівництво Росії.

Головна надія Пригожина

Після того, як вагнерівці нібито "взяли" Бахмут і Владімір Путін сам це відзначив, згадки й про ПВК "Вагнера" в медіа зійшли нанівець. Тобто про конфлікт між "Вагнером" та міноборони особливо не було відомо.

Пригожин працював на солдатську авдиторію – людей, на яких має надію. Він сподівався, що солдати не стрілятимуть по Пригожину, навіть коли буде наказ. В цьому його головний план,

– зауважив Майкл Накі.

Шанси 25-тисячного угруповання "Вагнера" доволі невисокі проти мільйонної армії Росії. Однак якщо армійці не завдаватимуть ударів у відповідь – це значно підвищує можливість успіху.

"План Пригожина працює і ні. Бо він безперешкодно зайшов в Ростов та Вороніж, деякі російські військові навіть доєднувались до них. Але разом з тим російські літаки завдавали ударів по колоні вагнерівців на трасі", – наголосив журналіст.

До слова, з бойовою авіацією група "Вагнера" доволі швидко впоралась. Повідомлено про 3 збитих російських гелікоптери, до чого, найімовірніше, причетні вагнерівці.

Майкл Накі про план Пригожина та дії російської армії: дивіться відео

Або Путін, або Пригожин

Ключовим запитанням залишається, чи російські військові будуть готовими протистояти вагнерівцям, коли прийде відповідний наказ. Тому вороже міноборони не поспішає віддавати такий наказ. Якщо його ослухаються – шанси Пригожина зростуть у багато разів.

"Зараз шансів у Пригожина, давайте відверто, не дуже багато. У нього невелика кількість бійців. Але що більше російська влада зволікає, що довше вона не придушує бунт – то більше прихильників у Пригожина може з'являтись", – підкреслив Накі.

Для того, аби зупинити вагнерівців, російській армії треба відносно небагато ресурсів із загальних резервів. Все може закінчитись доволі стандартно для Росії – усіх причетних заарештувати чи вбити. Усіх, хто чинить супротив – знищити за тим же сценарієм.

Однак російська армія зволікає.

Це політичний фактор. Вони не хочуть "м'ясорубки" всередині російської території. Але можу сказати точно, цей конфлікт завершиться або "головою" Путіна, або "головою" Пригожина. Всі мости спалені,

– зазначив журналіст.

У випадку Пригожина мовиться про початок збройного заколоту. У випадку Путіна – оголошення Пригожина зрадником та слова про те, що вся група "Вагнера" на чолі зі своїм ватажком має бути покарана.

Головна зброя Пригожина

Євгеній Пригожин – майстер пропаганди та інформаційних війн. Зокрема, багато хто вважає його військовим, хоча він ніколи ним не був. Пригожин був ув'язненим, після відбування терміну почав займатись бізнесом, а потім створив гігантську інформаційну мережу в Росії. ПВК "Вагнера" з'явилась уже пізніше.

Ключова зброя Пригожина – не так військові, як піар.

"Хоча б для того, аби російські військові якщо не ставали на його бік, то хоч не заважали. Це його основна ставка, тому що мовиться не про амбіції, а про виживання Пригожина", – наголосив журналіст.

Його виживання напряму пов'язано з його здатністю захопити владу зараз. Тому Євгеній Пригожин і наважився на такий крок, який може мати непередбачувані наслідки як для нього самого, так і для усієї Росії.

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