Гражданские, инфраструктура, энергообъекты – с этим воюет Россия, – Зеленский о ночной атаке

Российская армия ночью 1 июня осуществила массированный обстрел Украины с помощью дронов-камикадзе и ракет различных типов. На очередное военное преступление оккупантов уже отреагировал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что россияне в очередной раз во время ночной атаки ударили исключительно по гражданским объектам. Украинский глава также призвал партнеров оказать всю необходимую помощь нашему государству.

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Что сказал Зеленский о ночной российской атаке по Украине

Глава государства подчеркнул, что этой ночью был очередной обстрел более 50 ракетами различных типов и около 50 дронами "Шахед". Атака была направлена на Юг, Центр и Запад Украины.

Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты – это то, с чем воюет Россия,

– сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех наших воинов за то, что большинство из вражеских целей уничтожено, но были и попадания. По словам главы государства, все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление, а каждый пострадавший получит всю необходимую помощь.

"Главная цель России – нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины", – объяснил украинский глава.

Зеленский показал последствия вражеской атаки по Украине / Видео из аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х

О чем президент попросил партнеров Украины

Глава государства отметил, что российские захватчики понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой – своевременно принимать эффективные решения.

Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что партнеры точно знают, что для этого нужно. Говорится о дополнительных Patriot и других современных системах ПВО для Украины. Также это ускорение и расширение поставок F-16 в Украину и обеспечение наших воинов всем необходимым.

"Только тогда, когда Путин потеряет возможность бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор", – объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что это испытание на человечность и решимость для свободного мира. Поэтому или мы вместе пройдем этот тест, или мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос.