Гражданские не сразу заметят: глава ОВА показал мины, которые россияне оставили на Сумщине

Оккупанты расставили мины в ряде населенных пунктов Украины, в том числе и на Сумщине. Поэтому гражданским следует быть очень осторожными.

Заметить боеприпасы можно не сразу. Как выглядят мины, показал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Спасатели продолжают разминировать Сумскую область: за сутки обезвредили мины, гранаты, бомбы

В ОВА призвали быть осторожными

Глава ОВА еще раз призвал быть осторожными, ведь на территории Сумщины очень много опасности.

"Как пример: так выглядят взрывчатки, часть из них сложно заметить гражданскому человеку с первого взгляда", – подчеркнул Живицкий.

Мины, которые оставили оккупанты / Фото ГУ ГСЧС Сумской области

Пиротехники активно разминируют область

Отметим, что спасатели продолжают разминировать область. За 15 апреля пиротехники обнаружили артиллерийские снаряды, мины, гранаты и противотанковые авиационные бомбы.

Распространенные виды мин / Фото МВД Украины