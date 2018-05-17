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Гражданское лицо не понимает, что такое бой, – военный

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На Донбассе – очередное обострение ситуации
На Донбассе – очередное обострение ситуации / 24 канал

На мирной территории никто не чувствует того, что происходит на Донбассе. И не может почувствовать, говорит лейтенант 24 отдельной механизированной бригады с позывным "Борода".

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр

Гражданское лицо не понимает, что такое бой. Может подумать, что упало два снаряда – и это уже бой. Но что-то "тяжелое" может бить часами. Потом выходишь ночью и прислушиваешься к каждому шороху, каждому обстрелу,
– говорит боец.

"Борода" уверен, что гражданское население инертно из-за непонимания реальной ситуации на передовой.

"У нас сейчас большая проблема: все хотят остановить войну и жить лучше, но никто для этого ничего не делает. 20-летний парень говорит, что Порошенко плохой, мол, пусть продаст фабрику в Липецке. На вопрос, что он сделал для страны, отвечает: "Ничего, пускай она для меня што-то делает". Этот подход надо менять. Как? Показывать простым людям, что мы боремся за идею, а не просто так здесь стоим", – считает военный.

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По его мнению, чтобы ломать инертность населения, надо показывать как героические подвиги бойцов, так и военный быт через СМИ. Так как сейчас в новостях убийствам на мирной территории уделяют больше времени, чем событиям на Востоке страны.

Когда приезжаешь в свой город и встречаешься с друзьями, объяснить, что и как здесь происходит, в полной мере не можешь. Думаю, информация о героических поступках солдат, офицеров должна быть везде: на бигбордах, выставках, концертах. Этим должна жить вся страна,
– считает "Борода".

Он убежден, что вживую другим лучше бы этого не видеть: моментов войны, искалеченных людей или разбитых домов. Ведь ради мира на территории Украины наши военные держат оборону на Донбассе.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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