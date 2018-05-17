Цивільна особа не розуміє, що таке бій, – військовий

На мирній території ніхто не відчуває того, що відбувається на Донбасі. І не може відчути, говорить лейтенант 24 окремої механізованої бригади на псевдо "Борода".

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр

Цивільна особа не розуміє, що таке бій. Може подумати, що впало два снаряди – і це вже бій. Але щось "важке" може бити годинами. Потім виходиш вночі і прислухаєшся до кожного шурхоту, кожного обстрілу,

– каже боєць.

"Борода" упевнений, що цивільне населення інертне через нерозуміння реальної ситуації на передовій.

"У нас нині велика проблема: всі хочуть спинити війну й жити краще, але ніхто для цього нічого не робить. 20-річний хлопець каже, що Порошенко поганий, мовляв, най продасть фабрику у Липецьку. На питання, що він зробив для країни, відповідає: "Нічего, пускай она для меня што-то дєлаєт". Цей підхід треба змінювати. Як? Показувати простим людям, що ми боремось за ідею, а не просто так тут стоїмо", – вважає військовий.

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На його думку, щоб ламати інертність населення, треба показувати як героїчні подвиги бійців, так і військовий побут через ЗМІ. Адже нині у новинах убивствам на мирній території приділяють більше часу, ніж подіям на Сході країни.

Коли приїжджаєш до свого міста і зустрічаєшся з друзями, пояснити, що і як тут відбувається, уповні не можеш. Думаю, інформація про героїчні вчинки солдатів, офіцерів має бути всюди: на біг-бордах, виставках, концертах. Цим має жити вся країна,

– вважає "Борода".

Він переконаний, що наживо іншим ліпше б цього не бачити: моментів війни, покалічених людей чи розбитих будинків. Адже заради миру на території України наші військові і тримають оборону на Донбасі.