Гражданскую инфраструктуру на Киевщине и Житомирщине бомбили с аэродромов Беларуси

Российские захватчики продолжают с воздуха обстреливать мирные украинские города. Часто истребители оккупантов взлетают с территории Беларуси.

Для нанесения авиаударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Киевщины и Житомирщины привлекались Су-35С, Су-34 и Су-25. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также Через 9 дней войны большая часть Воздушных сил Украины до сих пор боеспособны, – Пентагон

Самолеты оккупантов поднимались в небо с аэродромов Барановичи, Лунинец и Лида, расположенных в Беларуси.

Кроме того, бомбардировщики Су-34 с аэродрома Бутурлиновка наносили авиационные удары по украинской инфраструктуре в районе города Сумы,

– добавили в Генштабе.

Стоит отметить, что бомбардировка украинских городов войсками оккупанта – реальная проблема. Потому что захватчики буквально стирают с лица земли населенные пункты и убивают мирное население.

Власть Украины с начала полномасштабного вторжения России просит НАТО закрыть небо. Однако в Альянсе не торопятся это делать. За такое решение Владимир Зеленский подверг блок сокрушительной критике.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!