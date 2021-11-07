В Греции антивакцинаторы просили уколоть физраствор, а получили вакцину за 400 евро, – СМИ

В Греции в центрах вакцинации людям вероятно проводили фейковые прививки. За это антивакцинаторы платили по 400 евро.

Однако, по версии СМИ, врачи побоялись ответственности и вкололи людям настоящую вакцину. Об этом сообщает местная пресса.

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В Греции антивакцинаторы платили 400 евро врачам

По данным СМИ, в десятках центров вакцинации по всей Греции людям проводятся массовые поддельные прививки.

Вероятно взятка для врачей и медсестер составляла 400 евро. Ее оплачивали те, кто не хотел получать вакцину от COVID-19, но хотел получить доступ к нескольким видам деятельности или просто избегать быстрых тестов два раза в неделю по профессиональным и другим причинам,

– заявили в прессе.

Канал Mega TV рассказал, что впоследствии случился казус – врачи побоялись ответственности. Именно поэтому они якобы взяли взятку, однако вкололи обычную вакцину против COVID-19, вместо обещанного физраствора.

В сделке принимали участие порядка 200 – 300 врачей

Газета tovima написала, что по ее данным в схеме участвовали:

от 100 до 200 центров вакцинации из 2 тысяч существующих;

200 – 300 врачей и медсестер;

более 100 тысяч граждан получили поддельные справки о прививках незаконными методами.

Издание пишет, что центры вакцинации находятся под проверкой инспекторов органов здравоохранения. Предварительно известно, что полиция опровергла эту информацию.

Издание предположило, что у людей возникает дилемма – с одной стороны им предоставили курс лечения без их согласия. Однако с другой – если они захотят судиться, к вынуждены будут признать, что подкупали врачей, чтобы получить сертификат вакцинации. Поэтому такие судебные иски вряд ли возможны.

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