В Греции антивакцинаторы просили уколоть физраствор, а получили вакцину за 400 евро, – СМИ
Источник:Keep Talking Greece
В Греции в центрах вакцинации людям вероятно проводили фейковые прививки. За это антивакцинаторы платили по 400 евро.
Однако, по версии СМИ, врачи побоялись ответственности и вкололи людям настоящую вакцину. Об этом сообщает местная пресса.
К теме Насмешка над умершими: антивакцинаторы хотят испортить жизнь не только себе
В Греции антивакцинаторы платили 400 евро врачам
По данным СМИ, в десятках центров вакцинации по всей Греции людям проводятся массовые поддельные прививки.
Вероятно взятка для врачей и медсестер составляла 400 евро. Ее оплачивали те, кто не хотел получать вакцину от COVID-19, но хотел получить доступ к нескольким видам деятельности или просто избегать быстрых тестов два раза в неделю по профессиональным и другим причинам,
– заявили в прессе.
Канал Mega TV рассказал, что впоследствии случился казус – врачи побоялись ответственности. Именно поэтому они якобы взяли взятку, однако вкололи обычную вакцину против COVID-19, вместо обещанного физраствора.
В сделке принимали участие порядка 200 – 300 врачей
Газета tovima написала, что по ее данным в схеме участвовали:
- от 100 до 200 центров вакцинации из 2 тысяч существующих;
- 200 – 300 врачей и медсестер;
- более 100 тысяч граждан получили поддельные справки о прививках незаконными методами.
Издание пишет, что центры вакцинации находятся под проверкой инспекторов органов здравоохранения. Предварительно известно, что полиция опровергла эту информацию.
Издание предположило, что у людей возникает дилемма – с одной стороны им предоставили курс лечения без их согласия. Однако с другой – если они захотят судиться, к вынуждены будут признать, что подкупали врачей, чтобы получить сертификат вакцинации. Поэтому такие судебные иски вряд ли возможны.
Коротко об антивакцинаторах в Украине
- 3 ноября в Киеве и других городах антивацинаторы собрались на акцию. Они требовали, чтобы им разрешили не вакцинироваться, работать и ходить без масок.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал такую акцию насмешкой над медиками и родными умерших от COVID-19.
- Впоследствии министр заявил, что в правительстве размышляют о введении так называемой "ковидной амнистии". То есть, людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность сделать прививку.