В Греции нашли похищенную картину Пикассо, которая стоит 20 миллионов евро

Греческие правоохранители нашли картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана. В 2012 году их похитили из Национальной художественной галереи в Афинах.

По неофициальным данным, вором оказался 49-летний грек. Он хотел вывезти полотна за границу и продать их там на "черном" рынке. Впрочем, безуспешно. Мужчину задержали правоохранители.

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Ранее в 2021 году греческие полицейские сделали заявление, что похищенные почти 10 лет назад произведения искусства все еще могут находиться на территории страны.

О каких картины говорится:

"Голова женщины" – работа легендарного испанского художника Пабло Пикассо;

"Мельница" – полотно одного из самых известных художников Нидерландов Пита Мондриана.

Эти работы похитили из галереи в Афинах еще в январе 2012 года. Дело окрестили "кражей века". К расследованию подключилась Национальная разведывательная служба Греции.

Что известно о картине Пикассо

Картину "Голова женщины" Пикассо написал в 1939 году. Ее приблизительная варисть сейсач достигает 20 миллионов евро. Полотно особое тем, что на его обратной стороне есть рукописное посвящение грекам.



Картина "Голова жінки" – Павло Пікассо

Оно появилась там в 1949 году. Именно тогда испанец подарил картину греческому народу – таким образом он оценил их вклад в борьбу против нацистской Германии.