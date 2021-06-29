За неофіційними даними, крадієм виявився 49-річний грек. Він хотів вивезти полотна за кордон й продати їх там на "чорному" ринку. Втім, безуспішно. Чоловіка затримали правоохоронці.

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Кілька місяців тому грецькі поліцейські зробили заяву, що викрадені майже 10 років тому твори мистецтва все ще можуть перебувати на території країни.

Про які картини мовиться:

"Голова жінки" – робота легендарного іспанського художника Пабло Пікассо;

"Вітряк" – полотно одного із найвідоміших художників Нідерландів Піта Мондріана.

Ці роботи викрали з галереї в Афінах ще у січні 2012 року. Справу охрестили "крадіжкою століття". До розслідування долучилася Національна розвідувальна служба Греції.

Що відомо про картину Пікассо

Картину "Жіноча голова" Пікассо написав у 1939 році. Її приблизна варість наразі досягає 20 мільйонів євро. Полотно особливе тим, що на його зворотній стороні є рукописна присвята грекам.



Картина "Голова жінки" – Павло Пікассо

Вона з'явилася там у 1949 році. Саме тоді іспанець подарував картину грецькому народу – у такий спосіб він оцінив їхній внесок у боротьбу проти нацистської Німеччини.