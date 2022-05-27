Греция и Кипр выступают за членство Украины в ЕС, но против ускоренного процесса – СМИ

Несмотря на то, что Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, страны выступают против ускоренного процесса вступления, который предлагали ранее в нескольких восточноевропейских странах.

Об этом сообщают дипломатические источники издания EURACTIV в Греции, передает 24 канал.

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По словам источников в МИД Греции, позиция страны состоит в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС.

Особое значение придают присоединению Западных Балкан.

В то же время известно, что Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен. В Греции заявляют, что европейская перспектива региона – непосредственный приоритет.

В МИД Украины считают, что несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан, поэтому призывают Европу искать решения. Однако спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина полностью поддерживает европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но, по его словам, каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях.

Греция хочет увидеть предложение Еврокомиссии

Прежде чем высказываться о готовности предоставить Украине статус кандидата в июне, Греция сначала хочет увидеть предложение Еврокомиссии. По информации источников, позиция Греции может быть положительной при том условии, что среди всех государств-членов ЕС будет единство в вопросе предоставления Украине статуса кандидата, ведь сейчас этого единодушия еще нет.

Кипр тоже ориентируется на позицию Европейской комиссии

Источники в правительстве Республики Кипр отмечают, что страна, как и Греция, тоже будет следить за тем, в каком направлении будет развиваться мнение Еврокомиссии относительно членства Украины.

В случае если она будет положительной, то Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата. В то же время, источник пояснил, что страна не будет выступать за ускоренный процесс вступления и считает, что все соответствующие процедуры должны быть строго соблюдены, поэтому процесс присоединения Украины может быть долгим.

Кипрские источники заявляют и о том, что необходимо принять во внимание страны-кандидаты из Западных Балкан, уже предпринявшие большие шаги на пути к вступлению, проведя необходимые реформы и выполнив несколько обязательств.

Заявление министра Европейских дел Франции Боне

Министр Европейских дел Франции Клемана Боне скептически оценил шансы Украины вступить в Евросоюз. Он сказал, что это вряд ли произойдет через 6 лет. По его оценкам, процесс займет 15 – 20 лет.

В то же время, в МИД отреагировали на это заявление и подчеркнули, что Киев настаивает на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне. Представитель МИД Украины пояснил, что Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней, поэтому кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия.

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