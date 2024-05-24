Между тем Владимир Зеленский говорит, что Украине не хватает ПВО и дальнобойного оружия. Это очевидная потребность, и именно из-за этого дефицита ежедневно гибнут люди. А еще наше государство не может уничтожать российские ракетные установки у своей границы, поэтому от обстрелов очень страдает Харьков.

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Воздушный щит над Европой: что известно

ЕС нуждается в новой "флагманской программе", такой как европейский щит противовоздушной обороны, написали в письме премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и его польский коллега Дональд Туск, по словам лица, знакомого с его содержанием,

– пишут журналисты.

Реакция Урсулы фон дер Ляйен была публичной – она выложила сообщение в соцсеть Х. В посте сказано, что "нужно меньше фрагментации и совместные проекты, например воздушный щит, предложенный Мицотакисом и Туском".

"Украина ведет войну за свободу против угнетения. Украина борется за наши ценности. Поэтому продолжаем поддерживать Украину и одновременно усиливаем нашу оборону", – написала президент Еврокомиссии.

В письме премьеры выразили просьбу обсудить этот вопрос на следующем саммите ЕС в конце июня. Но официально текст письма еще не обнародовали.

Что конкретно предлагают

"Мицотакис и Туск предлагают создать комплексную систему противовоздушной обороны, которая была бы способна защитить общее воздушное пространство ЕС от входящих угроз, таких как самолеты, ракеты и беспилотники", – цитируют письмо журналисты.

Если такой проект разработают и профинансируют, это подчеркнет, что Европа объединена и полна решимости защищать себя. Польша и Греция тратят больше всего ВВП на оборону среди стран НАТО, они входят по этому показателю в тройку стран (вместе с США).

А как насчет закрытия неба над Украиной

После того, как союзники помогли Израилю отразить атаку Ирана, Владимир Зеленский призвал страны НАТО закрыть хотя бы часть неба над Украиной – западные регионы.

В Германии эту идею отклонили отклонили "с тяжелым сердцем", мол, это втянет НАТО в войну. Впрочем, обещали предоставить еще одну систему ПВО Patriot.

В Польше эту идею "рассматривают с юридической и технической точек зрения". Решений пока нет, но точно известно, что страна не передаст свою ПВО Украине.