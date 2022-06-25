Греция остановила прием документов на визы для россиян

Греция с 27 июня останавливает прием документов на визы для россиян. Говорится, что это – на неопределенный срок

Новость сообщили РосСМИ, сообщает 24 канал. В то же время заявки, которые подали до 24 июня, будут обрабатываться.

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Море на курортах в России покрылось плесенью

Российские захватчики развязывают войны на чужих территориях, но не могут привести в порядок собственные регионы. В частности, этим летом россиянам приходится купаться в покрывшемся плесенью море.

В частности, в сети опубликовали фотографии с курортов Краснодарского края. Побережье покрылось большой зеленой плесенью. В то же время это не останавливает россиян. Они отдыхают на грязных пляжах и даже лезут в заплесневевшую воду.

Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам

Чешское правительство одобрило решение о временной остановке выдачи виз и вида на жительство для граждан России и Беларуси. Запрет будет действовать по меньшей мере до апреля 2023 года.

Этот шаг должен служить для защиты внешнеполитических интересов Чехии из-за вооруженного конфликта на территории Украины, вызванного вторжением войск России и поддержанным Беларусью,

– говорится в МИД Чехии.

Украина вводит визовый режим для граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2022 года сообщил, что Украина вводит визовый режим для граждан России. Он вступит в силу с 1 июля.

Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса Президента. Зеленский поддержал ее 25 мая. Президент поблагодарил за инициативу и подчеркнул, что этот вопрос – неотложный и важный.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю", – заявил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил: на этот шаг пошли ради нацбезопасности Украины и сохранения ее суверенитета.

Олег Немчинов сообщил, что МИД Украины разрабатывает механизм выдачи виз россиянам. Он подчеркнул, что к этому процессу могут привлечь государство-посредника.

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