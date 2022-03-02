Греция остановила выдачу вида на жительство россиянам
2 марта 2022 , 01:46Читати новину українською
Источник:Protothema
Правительство Греции приостанавливает процесс возобновления и выдачи разрешений на проживание в стране для россиян. Это связано с жесткими санкциями, наложенными на агрессора.
Отметим, что Греция поддержала Украину, когда напала Россия. В частности, страна послала нам оружие.
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Российские оккупанты не жалеют никого. Они убили более 10 этнических греков вблизи Мариуполя. Поэтому Греция вызвала посла России.
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