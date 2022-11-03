Еще одна страна заявила о поддержке членства Украины в ЕС и трибунале против России

Все члены Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Теперь все больше стран говорят о поддержке получения нашим государством членства.

Поддержку членства Украины в ЕС выразила президент Греции Екатерина Сакелларопулу во время официального визита в Киев, сообщает 24 канал. Также греческий лидер заверил, что Афины будут поддерживать нашу страну до тех пор, пока это нужно.

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Греция поддерживает путь Украины в ЕС

Екатерина Сакелларопулу решительно осудила российскую агрессию, вспомнив преступления россиян в Буче. Кроме того, греческий лидер отметила, что в Мариуполе жертвами российских обстрелов стали украинские граждане, являющиеся этническими греками.

Президент Греции подчеркнула, что Афины, несмотря на сложную экономическую ситуацию, поддерживают все санкции против России. Также греческая сторона поддерживает стремление Украины стать членом ЕС и продолжает оказывать помощь беженцам.

Мы поддерживаем желание Украины присоединиться к Европейскому Союзу и получить членский статус. Как страна НАТО, мы поддерживаем все меры наших союзников, как пытаются поддержать Украину и оказать военную помощь.

– подчеркнула Сакелларопулу.

Кроме того, президент Греции в ответ на вопросы журналистов заявила, что Афины будут поддерживать иски Киева в Гаагу против России и все инициативы по международному трибуналу.

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Резников пообщался с греческим коллегой

В рамках визита президентки Греции в Украину, в Киев прибыл и министр обороны страны Никос Панайотопулос, встретившийся с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Украинский министр подчеркнул, что греческий коллега является другом Украины, ведь Афины поддерживают наше государство.

На полях встречи президент Греции Екатерины Сакелларопулу и президента Украины Владимира Зеленского встретился с министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом. Мой греческий коллега – настоящий друг Украины. Греция нас полностью поддерживает. Мы верим, что мир в Европе должен быть восстановлен,

– подчеркнул Резников.

Поддержка членства Украины в ЕС

Украина, которая уже является кандидатом на членство в Евросоюз, рассчитывает на ускоренную процедуру вступления, в частности, Киев планирует проводить с Брюсселем переговоры по членству уже в следующем году.

О поддержке ускоренного вступления Украины в Евросоюз заявили уже в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии, Италии и Болгарии.

Несмотря на то, что фактически все члены ЕС признают, что Украина должна получить членство. Кроме того, большинство европейцев также выступают за то, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Речь идет о 66% граждан ЕС.