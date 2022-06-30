Греция готова предоставить корабли для экспорта зерна из Украины, – генсек НАТО

Греция заявила о готовности предоставить свои корабли для вывоза по морскому пути украинского зерна, которое заблокировала Россия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после саммита в Мадриде. По его словам, Турция пытается быть посредником между Россией и Украиной в переговорах.

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Многие страны работают над разрешением продовольственного кризиса

Греция заявила, что готова предоставить корабли, чтобы вывезти зерно из Украины. Другие союзники вовлечены в различные дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения, которое позволит кораблям с продовольствием выйти из Черного моря,

– сказал Столтенберг.

Он добавил, что Литва, Румыния и другие страны также прилагают усилия, чтобы Украина смогла использовать наземные пути и с помощью железной дороги перевезла продовольствие.

Столтенберг заявил, что продовольственный кризис был одним из основных на саммите НАТО. Лидеры стран-членов НАТО обсудили эту проблему, которую создала Россия, и пути выхода из нее.

Что говорят в Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна может сыграть особую роль в преодолении продовольственного кризиса, поскольку контролирует крупнейший торговый флот в мире.

"Греция в очередной раз предлагает помощь и поддержку любых усилий, предпринимаемых под эгидой ООН для того, чтобы зерно, которое сейчас находится в ловушке в Украине, прежде всего в Одессе, вышло за пределы Украины и в конце концов попало в страны, которые нуждаются в нем сегодня" – подчеркнул премьер.

Разблокировка украинских портов

Украинские власти подчеркивают, что для разблокирования портов нужна международная миссия военно-морского флота, который будет готов открывать огонь, если Россия нарушит договоренности. Турция, выступающая посредником в этих переговорах, заявляла, что обсуждается механизм так называемого зернового коридора с участием ООН, Украины, России и Турции. Там также сообщали, что маршрут можно проложить через участки, где нет мин, поэтому не придется разминировать акваторию черноморского побережья.

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