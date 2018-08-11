Греция выступила с резкими обвинениями в сторону РФ

Греция публично обвинила Россию в попытке подкупа своих государственных служащих и вмешательстве в свои внутренние дела.

Об этом пишет The Guardian.

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"Мы хотим напомнить нашим российским друзьям, что ни одна страна в мире не будет мириться с подкупом ее чиновников, подрывом своей внешней политики и вмешательством во внутренние дела", – заявил министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас.

Напомним, 13 июля Афины выслали двух российских дипломатов и запретили им въезд, а еще двух сотрудников диппредставительства не пустили в страну. Их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции. Они пытались расширить российское влияние в Греции, а также не допустить заключения соглашения между Грецией и Македонией по поводу названия этой страны.



В ответ Москва выдворила двух греческих дипломатов. Министерство иностранных дел Греции назвало это своевольным и необоснованным шагом с характером мести.



Ранее министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании.