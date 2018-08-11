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Греція виступила з різкими звинуваченнями у бік РФ

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Греція виступила з критикою у бік РФ
Греція виступила з критикою у бік РФ / informator.news

Греція публічно звинуватила Росію у спробі підкупу своїх державних службовців і втручанні в свої внутрішні справи.

Про це пише The Guardian.

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"Ми хочемо нагадати нашим російським друзям, що жодна країна у світі не буде миритися з підкупом її чиновників, підривом своєї зовнішньої політики і втручанням у внутрішні справи," – заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Кодзіас.

Нагадаємо, 13 липня Афіни вислали двох російських дипломатів і заборонили їм в'їзд, а ще двох співробітників диппредставництва не пустили в країну. Їх звинувачують у втручанні у внутрішні справи Греції. Вони намагалися розширити російський вплив у Греції, а також не допустити укладення угоди між Грецією та Македонією щодо назви цієї країни.

У відповідь Москва видворила двох грецьких дипломатів. Міністерство закордонних справ Греції назвало це свавільним та необґрунтованим кроком з характером помсти.

Раніше міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас звинуватив Росію у спробі підірвати угоду з Македонією про перейменування.

Теги: Новини політики Греція Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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