Греція виступила з різкими звинуваченнями у бік РФ

Греція публічно звинуватила Росію у спробі підкупу своїх державних службовців і втручанні в свої внутрішні справи.

Про це пише The Guardian.

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"Ми хочемо нагадати нашим російським друзям, що жодна країна у світі не буде миритися з підкупом її чиновників, підривом своєї зовнішньої політики і втручанням у внутрішні справи," – заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Кодзіас.

Нагадаємо, 13 липня Афіни вислали двох російських дипломатів і заборонили їм в'їзд, а ще двох співробітників диппредставництва не пустили в країну. Їх звинувачують у втручанні у внутрішні справи Греції. Вони намагалися розширити російський вплив у Греції, а також не допустити укладення угоди між Грецією та Македонією щодо назви цієї країни.

У відповідь Москва видворила двох грецьких дипломатів. Міністерство закордонних справ Греції назвало це свавільним та необґрунтованим кроком з характером помсти.



Раніше міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас звинуватив Росію у спробі підірвати угоду з Македонією про перейменування.