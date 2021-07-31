В Гренландии за 1 день растаяли 8,5 миллиарда тонн льда: как это угрожает планете

Ледяной щит в Гренландии потерял 8,5 миллиарда тонн льда. Этого хватило бы, чтобы штат Флорида ушел под воду на 5 сантиметров.

В среду, 28 июля, там зафиксировали рекордную температуру воздуха 19,8 градуса выше нуля. Всего за лето 2021 года щит потерял более 100 миллиардов тонн льда.

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В Гренландии активно тают ледники

Сезон таяния ледников в Гренландии длится с июня по август. 27 июля там растаяло 8,5 миллиарда тонн, а 29 июля – 8,4 миллиарда тонн. Вследствие этого растет уровень воды во всем мире, ведь растаявший лед попадает в океан.

По словам эксперта по ледникам Колумбийского университета Марко Тедеско, это очень высокий уровень таяния.

Вероятно, это изменит облик Гренландии, поскольку (таяние льда – 24 канал) будет движителем для ускорения будущего таяния и в результате – повышения уровня моря,

– пояснил он.

В то же время интенсивность таяния, несмотря на большие потери льда, меньше чем в 2019 году. Тогда за день Гренландия теряла 11 миллиардов тонн льда. Ученые отмечают, что от таяния в 2021 году страдает большая территория ледника. Эксперты не прогнозируют, станет ли этот год рекордным из-за потерь льда.

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Как таяние льда повлияет на Землю

В случае, если ледовый щит Гренландии полностью растает, уровень моря поднимется по меньшей мере на 6 метров. Вследствие этого под воду уйдут прибрежные города во всем мире, однако они под угрозой даже из-за меньшей интенсивности таяния.

К концу века только из-за таяния Гренландии уровень воды поднимется на 10 сантиметров. К 2100 году уровень воды поднимется на метр.

Под водой могут оказаться, в частности, Лондон, Шанхай, Гонконг, Калькутта и острова в Тихом океане. Из-за этого пострадают по меньшей мере 300 миллионов человек.