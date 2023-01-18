В Германии на протесте экоактивистов задерживали Грету Тунберг: что она делала

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задерживала германская полиция. Ведь девушка вместе с другими активистами пошла в карьер из-за сноса покинутого поселка Лютцерат.

На его месте энергетический концерн RWE должен расширить буроугольный разрез, чтобы добывать больше бурых углей. До конца января в поселке не должны находиться люди, пишет 24 Канал.

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Что известно о задержании Тунберга

По данным Welt, Грета Тунберг 17 января вместе с другими активистами была на демонстрации в защиту климата, которая началась в соседнем селе Кайенберг.

Впоследствии некоторые активисты перешли к карьеру буроугольной шахты Гарцвайлера. По данным правоохранителей, находиться там опасно и запрещено. Именно поэтому ориентировочно 70 экоактивистов оцепила полиция. Правоохранители применили дубинки и перечные баллончики.

Демонстранты протестовали против сноса поселка Лютцерат для добычи бурого угля и потребовали отставки министра внутренних дел Северного Реула Герберта Ройла,

– говорится в сообщении.

Полиция задержала многих активистов, среди которых и была Тунберг. По данным фотографа агентства dpa, известную шведскую экоактивистку остановили трое полицейских в 50 метрах, чтобы провести личный досмотр. Потом ее забрали.

Что известно о ситуации в Лютцерате

Ситуация обострилась в январе 2023 года – накануне сноса выселенной деревни в связи с планами концерна RWE расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии – Гарцвайлер. Кроме того:

жители села уже давно покинули дома, получив от концерна компенсации;

активисты там поселились самовольно;

они в течение января перекрывали дороги, ведущие в Лютцерат, баррикадировались в опустевших домах и поджигали заграждения;

На этой неделе полиция начала выселять активистов и сносить дома.

Ведь согласно постановлению судей нескольких инстанций, село должно быть освобождено от людей до конца января 2023 года.

Концерн также указывает, что использование территории Лютцерата необходимо, чтобы гарантировать надежную поставку электростанций топливом в разгар энергетического кризиса.

Как полиция отпустила Тунберг

Полиция сообщила Reuters, отпустившей задержанную экоактивистку. Правоохранители объяснили, что предупреждали активистов, что их выведут силой, если они не покинут промышленную площадку.

Следует отметить, что активисты выступают против добычи бурого угля Германией. В то же время власти страны в ответ заявили, что возобновление работы шахты – это временный шаг на фоне радикального сокращения поставок газа из России и от политики так называемого зеленого перехода они не отказываются.

Грета Тунберг известна тем, что перестала посещать школу каждую пятницу и стала ходить на единичные пикеты в здание парламента Швеции, требуя снизить уровень вредных выбросов в стране.