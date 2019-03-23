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      Гриценко: я хотел бы видеть на посту премьер-министра Украины Садового

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      Гриценко: я хотел бы видеть на посту премьер-министра Украины Садового
      / Grytsenko.com.ua

      Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает кандидатуру лидера "Самопомочи" Андрея Садового на пост премьер-министра Украины.

      "Меня часто спрашивали, кого я хотел бы видеть на посту премьер-министра Украины. Я хотел бы видеть Садового Андрея Ивановича, и я поддерживаю эту кандидатуру. Я уверен, что этот человек сделает достойное дело – теперь уже в общегосударственном масштабе", – сказал Гриценко 23 марта на митинге во Львове.

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      Политик пояснил, что Садовый знает экономику, социальную сферу и о наболевшем у людей.

      Я помогу ему (Садовому). У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте. Мы сделаем это тяжелое дело,
      – заверил Гриценко.

      В начале марта Садовый снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Гриценко. А 7 марта политики объявили об объединении усилий на выборах. Они даже подписали для этого соглашение, где единственное условие для Гриценко – быть честным на посту президента, если он победит на выборах.

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      Садовый отмечал, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По убеждению политика, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах.

      коли вибори президента України

      коли вибори президента України

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Андрей Садовой Садовый и Гриценко объединились Кабинет Министров Украины Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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