Гриценко: я хотел бы видеть на посту премьер-министра Украины Садового

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает кандидатуру лидера "Самопомочи" Андрея Садового на пост премьер-министра Украины.

"Меня часто спрашивали, кого я хотел бы видеть на посту премьер-министра Украины. Я хотел бы видеть Садового Андрея Ивановича, и я поддерживаю эту кандидатуру. Я уверен, что этот человек сделает достойное дело – теперь уже в общегосударственном масштабе", – сказал Гриценко 23 марта на митинге во Львове.

Читайте также: Гриценко сказал, кого назначит министрами

Политик пояснил, что Садовый знает экономику, социальную сферу и о наболевшем у людей.

Я помогу ему (Садовому). У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте. Мы сделаем это тяжелое дело,

– заверил Гриценко.

В начале марта Садовый снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Гриценко. А 7 марта политики объявили об объединении усилий на выборах. Они даже подписали для этого соглашение, где единственное условие для Гриценко – быть честным на посту президента, если он победит на выборах.

Читайте также: Какова национальная идея Украины: красноречивое заявление Садового

Садовый отмечал, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По убеждению политика, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах.