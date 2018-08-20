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Гриценко как политик не способен что-либо изменить в стране, – глава Правого Сектора

103 Читати новину українською
Андрей Тарасенко
Андрей Тарасенко / unian.ua

Он также объяснил, что активисты Правого Сектора негативно относятся к Анатолию Гриценко как к возможному кандидату на пост Президента Украины.

"Потенциальный кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко ничего собой не представляет, как политик, и не способен что-либо изменить в стране", - заявил глава украинской партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко в эфире YouTube-канала "Guildhall".

Кроме того, по словам Тарасенка, деятельность Гриценко на посту министра обороны ограничивалась лишь заказами режима по разрушению украинской армии. Не уверен, что он способен что-то менять в этой жизни в принципе, – считает руководитель Правого Сектора.

"Дело в том, что независимо от того, кто на каком был посту в существующей системе, а мы эту систему называем режимом внутренней оккупации, он является винтиком этой системы. Если ему говорили распродавать армию, то он её распродавал. Если говорили уничтожать – он её уничтожал. Если бы система была другой, то он делал бы в ней другие вещи", – добавил Андрей Тарасенко.

Он также объяснил, что активисты Правого Сектора негативно относятся к Анатолию Гриценко как к возможному кандидату на пост Президента Украины, поскольку хорошо помнят, что именно министр обороны времен Януковича выводил симферопольский "Беркут" с территории Майдана и критически высказывался в адрес Революции Достоинства.

Напомним, что 13 января 2014 года ссылаясь на "критические высказывания Гриценко в адрес Майдана, неспособность к командной работе и участие в информационных войнах против собственной фракции" народные депутаты от ВО "Батькивщина" отказались проводить заседание фракции в присутствии Анатолия Гриценко. На следующий день "в связи с невозможностью влиять на решения, которые принимаются фракцией ВО "Батькивщина" Гриценко написал заявление о выходе из фракции. Комментируя это заявление лидер фракции Арсений Яценюк отметил, что теперь фракция ожидает от Гриценко сложения депутатских полномочий. Однако, Анатолий Гриценко депутатских полномочий не сложил, а вошел во фракцию Леонида Даценко.

Теги: Новости политики Анатолий Гриценко Правый сектор ВО Батьківщина
Источник: 24 Канал
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