Гриценко прокомментировал нападение на себя и намекнул на заказчика

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал нападение, которое неизвестные совершили на него и его однопартийцев в Одессе. Политик также намекнул, кто, по его мнению, может быть заказчиком инцидента.

Об этом Гриценко написал на своей странице в Facebook.

24 канал сообщал, что 28 ноября в Одессе на Анатолия Гриценко напали неизвестные перед радиоэфиром и забросали его яйцами, после чего начались столкновения. Нападавшие применили газовые баллончики. Полиция открыла по факту инцидента дело.

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Предыдущие провокации – однотипные во всех регионах – исполнители отбывали вяло, ради отчета в Центр. А здесь, в Одессе, жирный заступ за пределы закона и человечности. Это и есть твоя мобилизация, Петр Алексеевич? Не устал чужим прутом крапиву косить?,

– написал Гриценко.

Политик отметил, что всего во время нападения пострадали 3 его однопартийцев, получив сотрясение мозга и рассечение лица. Среди пострадавших – Анатолий Завада, отец и сын Поляковы, Тимур Иванович и Тимур Тимурович. Сейчас им помогают врачи.

"Организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям", – добавил Гриценко.