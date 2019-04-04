Гриценко рассказал, будет ли еще баллотироваться в президенты

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Анатолий Гриценко сказал, что он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам, пишет "Украинская правда".

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Согласно результатам первого тура президентских выборов, Анатолий Гриценко вошел в топ-5. За него проголосовали 6,91% избирателей.

Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно,

– сказал Гриценко.

К слову, во втором туре выборов президента Украины лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко ни при каких условиях не будет голосовать за действующего главу государства Петра Порошенко. Кроме того, у себя на Facebook-странице он написал, что не может призывать голосовать за Зеленского, потому что его еще не знает ни он, ни страна.

Кто победил на выборах президента в первом туре?

После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.