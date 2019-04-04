Гриценко розповів, чи буде ще балотуватися у президенти

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься у президенти України.

Анатолій Гриценко сказав, що він разом з усією своєю командою розпочинає підготовку до парламентських виборів, пише "Українська правда".

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Відповідно до результатів першого туру президентських виборів, Анатолій Гриценко увійшов у топ-5. За нього проголосували 6,91% виборців.

Більше я на президентські вибори не піду. Це точно,

– сказав Гриценко.

До слова, у другому турі виборів президента України лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко за жодних умов не буде голосувати за чинного главу держави Петра Порошенка. Крім того, у себе на Facebook-сторінці він написав, що не можу закликати голосувати і за Зеленського, бо його ще не знає ні він, ні країна.

Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.