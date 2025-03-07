Ранее она занимала должность советника по гендерным вопросам в командовании Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно о новом назначении в ВСУ

В Вооруженных Силах Украины введена должность советника по гендерным вопросам, с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и Министерством обороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии в Вооруженных силах Украины.

На эту должность назначена Оксана Григорьева – общественную активистку, которая ранее занимала аналогичную должность в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Гендерное равенство является частью Стратегии национальной безопасности Украины и одной из целей устойчивого развития,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Внедрение гендерной политики является одним из условий вступления Украины в НАТО и Евросоюз.