Раніше вона обіймала посаду радниці з ґендерних питань у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Про це провідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Що відомо про нове призначення у ЗСУ
У Збройних Силах України запроваджено посаду радниці з ґендерних питань, з метою забезпечення взаємної координації між родами та видами військ та Міністерством оборони України, а також розробки та реалізації комплексної ґендерної стратегії в Збройних сил України.
На цю посаду призначено Оксану Григор’єву – громадську активістку, яка раніше обіймала аналогічну посаду в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.
Ґендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку,
– зазначили у Генштабі ЗСУ.
Впровадження ґендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО.