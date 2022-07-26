Защищаемся на 270 градусов, – экс-командующий ССО об успокаивающем действии взорванных мостов

Украинцы уже шестой месяц подряд показывают врагу и всему миру свою несокрушимость. Уникальность войны в действующей фазе заключается в том, что мы обороняемся почти на 270 градусов.

Об этом в интервью заявил экс-командующий ССО генерал-майор Григорий Галаган.

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Сам Галаган подчеркнул, что на конец июля более 2 тысяч километров – куда ни кинься, либо враг, либо тот, кто врага поддерживает.

Поэтому Силы специальных операций находятся сейчас везде. ССО курируют движение сопротивления, проводят информационно-психологические операции. Ну и без боевой работы тоже никак – ее мы называем "кинетическими действиями",

– констатировал экс-командующий ССО.

Под "кинетикой" Галаган подразумевает подрывы мостов.

"После каждых взорванных на оккупированных территориях пути или моста я лучше засыпаю", – признался он.

Украине нужны HIMARS

HIMARS помогают уничтожать врага на фронте. С помощью этих артсистем в воздух взмыли уже 50 русских складов. Такие данные озвучил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Реактивные системы залпового огня HIMARS уже стали ночным кошмаром оккупантов. Всего несколько РСЗО оказывают огромное влияние на поле боя, а впоследствии их количество будет только расти.

Лишь несколько РСЗО HIMARS позволили нашим героям нанести просто безумные удары по складам врага с боеприпасами и его командным пунктам. российские оккупанты из-за проблем с логистикой уже не могут вести интенсивные наступательные действия.

Резников также добавил, что если говорить об эффективном контрнаступлении по всей линии фронта, то ВСУ нуждаются в 100 таких системах, такое их количество позволит нивелировать огневое преимущество врага. Кроме того, при контрнаступлении важно отрезать оккупантов от поддержки и поставок, а для этого нужны ракеты в дальности 100 – 150 километров.

Больше об этом – результаты работы HIMARS по командным пунктам в Изюме: смотрите видео