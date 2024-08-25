Григорий Козловский и ФК "Рух" помогут Раздельскому детдому-интернату

ФК "Рух" объявил о старте новой важной инициативы. Клуб начал сотрудничество с Коммунальным учреждением Львовского облсовета "Роздольский детский дом-интернат", что даст возможность детям и молодым людям с особыми потребностями интегрироваться в общество через спортивные активности.

Проект реализуется благодаря инициативе основателя клуба Григория Козловского и поддержке начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого. Совместная работа предусматривает организацию различных мероприятий и тренировок для 84 воспитанников заведения, которые имеют психологические и интеллектуальные проблемы.

Смотрите также Провал Шахтера и голевая феерия львовян: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 2 тура

И.о. директора Раздельского детского дома-интерната Марианна Траска выразила благодарность за возможность такого сотрудничества: "Это первая наша подобная инициатива. Для наших ребят это большое событие, которое позволит им развивать физические навыки, работать в команде и становиться более уверенными в себе. Мы благодарны за поддержку и возможность социализации наших подопечных".

Григорий Козловский отметил, что ФК "Рух" планирует регулярно проводить тренировки для детей из РДБИ на базе клуба, а также привлекать их к различным совместным мероприятиям.

Генеральный директор клуба Игорь Дедышин подчеркнул, что клуб всегда стремится выходить за пределы спортивной деятельности: "Мы хотим, чтобы наши подопечные почувствовали себя частью общества и смогли реализовать свои возможности. Через футбол они смогут адаптироваться и посмотреть на мир по-новому".

В рамках старта сотрудничества состоялась экскурсия Академией "желто-черных", где гостям вручили тренировочные комплекты формы клуба. В свою очередь, подопечные РДБИ подарили "руховцам" картину ручной работы.





Григорий Козловский, основатель клуба, отметил: "Эта инициатива очень важна для нас. Мы стремимся не только достигать спортивных результатов, но и активно участвовать в социальной адаптации уязвимых слоев населения. Горжусь, что "Рух" приобщается к этому делу, ведь каждый ребенок заслуживает возможность реализации и свободной жизни в обществе".

Таким образом, новый проект ФК "Рух" станет важным шагом к интеграции людей с особыми потребностями в социальную жизнь и даст им новые возможности для развития и самовыражения.

Ранее ФК "Рух" вместе с его основателем Григорием Козловским и Благотворительной организацией "Дипломаты" при поддержке Emily Resort провели незабываемый благотворительный праздник для детей из детского дома "Доброе сердце" в рамках проекта "Мечты детей".

На мероприятии дети имели возможность посетить Академию ФК "Рух", где их ждали разнообразные мастер-классы и интересные активности. Организаторы позаботились о том, чтобы дети получили не только эмоциональное, но и образовательное удовольствие от проведенного времени.





Григорий Петрович Козловский отметил: "Такие проекты имеют целью сделать детство малышей из детских домов ярче и наполненным радостными моментами. ФК "Рух" продолжает активно поддерживать социальные инициативы и способствовать развитию и счастью детей в сложных жизненных обстоятельствах".

