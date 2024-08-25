Проєкт реалізується завдяки ініціативі засновника клубу Григорія Козловського та підтримці начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Спільна робота передбачає організацію різноманітних заходів і тренувань для 84 вихованців закладу, які мають психологічні та інтелектуальні проблеми.

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В.о. директорки Роздільського дитячого будинку-інтернату Маріанна Траска висловила вдячність за можливість такої співпраці: "Це перша наша подібна ініціатива. Для наших хлопців це велика подія, яка дозволить їм розвивати фізичні навички, працювати в команді і ставати більш впевненими у собі. Ми вдячні за підтримку та можливість соціалізації наших підопічних".

Григорій Козловський зазначив, що ФК "Рух" планує регулярно проводити тренування для дітей з РДБІ на базі клубу, а також залучати їх до різних спільних заходів.

Генеральний директор клубу Ігор Дедишин підкреслив, що клуб завжди прагне виходити за межі спортивної діяльності: "Ми хочемо, щоб наші підопічні відчули себе частиною суспільства і змогли реалізувати свої можливості. Через футбол вони матимуть змогу адаптуватися і подивитися на світ по-новому".

У рамках старту співпраці відбулася екскурсія Академією "жовто-чорних", де гостям вручили тренувальні комплекти форми клубу. В свою чергу, підопічні РДБІ подарували "рухівцям" картину ручної роботи.





Григорій Козловський, засновник клубу, зазначив: "Ця ініціатива дуже важлива для нас. Ми прагнемо не лише досягати спортивних результатів, а й активно брати участь у соціальній адаптації вразливих верств населення. Пишаюсь, що "Рух" долучається до цієї справи, адже кожна дитина заслуговує на можливість реалізації і вільного життя у суспільстві".

Таким чином, новий проект ФК "Рух" стане важливим кроком до інтеграції людей з особливими потребами в соціальне життя та дасть їм нові можливості для розвитку і самовираження.

Раніше ФК "Рух" разом з його засновником Григорієм Козловським та Благодійною організацією "Дипломати" за підтримки Emily Resort провели незабутнє благодійне свято для малечі з дитячого будинку "Добре серце" в рамках проєкту "Мрії дітей".

На заході діти мали можливість відвідати Академію ФК "Рух", де їх чекали різноманітні майстеркласи та цікаві активності. Організатори подбали про те, щоб малеча отримала не лише емоційне, а й освітнє задоволення від проведеного часу.





Григорій Петрович Козловський зазначив: "Такі проєкти мають на меті зробити дитинство малечі з дитячих будинків яскравішим і наповненішим радісними моментами. ФК "Рух" продовжує активно підтримувати соціальні ініціативи і сприяти розвитку та щастю дітей у складних життєвих обставинах".

