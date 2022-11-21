Григорий Козловский и Академия "Рух" собрали 277 тысяч гривен на ВСУ: фото и видео с матча

В рамках проекта "Спорт согревающего" Григорий Козловский и Академия "Рух" провели благотворительный футбольный матч. На поле вышли известные блоггеры, актеры, певцы и футболисты.

Григорий Козловский – президент ФК "Рух", львовский бизнесмен и меценат – отметил, что матч прошел под названием "Верим в ВСУ". Его выбрали не случайно, ведь во время игры проводили сбор средств для закупки термобелья украинским воинам.

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Кто вышел на поле благотворительного матча

Футбольный матч прошел на поле Академии "Рух". В поединке встретились Сборная артистов Украины и команда "All Stars" с Селезневым, Федецким, Кополовцем, Вацком в составе.

Игроки обеих команд благотворительного матча – известные актеры, футболисты, блоггеры / Фото Академии "Рух"

По традиции матч начался с гимна Украины. Несмотря на снежную погоду, все участники до финального свистка работали на победу своей команды. В конце концов "All Stars" обыграли Сборную артистов Украины со счетом 10:6 и получили триумфальный кубок.

Как прошел благотворительный матч "Верим в ВСУ" / Фото Академии "Рух"

Во время матча собрали 277 тысяч гривен на ВСУ

Григорий Козловский отметил, что главная цель спортивного события – сбор средств для ВСУ. По его словам, только во время игры зрители перечислили более 200 тысяч гривен. Кроме того, после завершения матча донаты не прекращали поступать.

В итоге Григорию Козловскому и Академии "Рух" удалось собрать 277 тысяч гривен. Самый большой донат сделал Николай Табулович. Он перечислил на нужды ВСУ 100 тысяч гривен.

Главная цель – собрать средства на закупку термобелья для помощи 5-му отдельному штурмовому полку ВСУ, 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный Яр", 125-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Только во время поединка удалось собрать благодаря вашим донатам более 200 000 гривен, но самое приятное, что вы продолжаете отправлять свои донаты и после игры,

– сообщил Григорий Козловский.

Академия "Рух" обнародовала не только красноречивые фото с благотворительного матча, но и видео игры. Все желающие могут увидеть, как команде "All Stars" удалось обыграть Сборную артистов Украины.

Матч "Верим в ВСУ": смотрите видео игры