Григорій Козловський – президент ФК "Рух", львівський бізнесмен і меценат – зазначив, що матч пройшов із назвою "Віримо у ЗСУ". Її обрали не випадково, адже під час гри проводили збір коштів для закупівлі термобілизни для українських воїнів.

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Хто вийшов на поле благодійного матчу "Віримо у ЗСУ"

Футбольний матч відбувся у суботу, 19 листопада, на полі Академії "Руху". У поєдинку зустрілись Збірна артистів України та команда "All Stars" зі Селезньовим, Федецьким, Кополовцем, Вацком у складі.

Гравці обидвох команд благодійного матчу – відомі актори, футболісти, блогери / Фото Академії "Рух"

За традицією, матч розпочався з гімну України. Попри сніжну погоду, усі учасники до фінального свистка працювали на перемогу своєї команди. Зрештою "All Stars" обіграли Збірну артистів України з рахунком 10:6 та отримали тріумфальний кубок.

Як пройшов благодійний матч "Віримо у ЗСУ" / Фото Академії "Рух"

Під час матчу зібрали 277 тисяч гривень на ЗСУ

Григорій Козловський зазначив, що головна мета спортивної події – збір коштів для ЗСУ. За його словами, лише під час гри глядачі перерахували понад 200 тисяч гривень. Крім цього, після завершення матчу донати не припиняли надходити.

У підсумку Григорію Козловському та Академії "Руху" вдалось зібрати понад 277 тисяч гривень. Найбільший донат зробив Микола Табулович, який перерахував на потреби ЗСУ 100 тисяч гривень.

Головна мета – зібрати кошти на закупівлю термобілизни для допомоги 5-у окремому штурмовому полку ЗСУ, 93-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний Яр", 125-ій окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Лише під час поєдинку вдалося зібрати завдяки вашим донатам понад 200 000 гривень, але найприємніше те, що ви продовжуєте надсилати свої донати і після гри,

– повідомив Григорій Козловський.

Наразі Академія "Руху" оприлюднила не тільки промовисті фото з благодійного матчу, але й відео гри. Тож всі охочі можуть побачити, як команді "All Stars" вдалось обіграти Збірну артистів України.

Матч "Віримо у ЗСУ": дивіться відео гри