Это топ-уровень, – Григорий Козловский о победе "Руха" U-13 в детской Лиге чемпионов

Воспитанники футбольной Академии "Рух" U-13, основателем которой является известный меценат и предприниматель Григорий Козловский приняли участие в международном турнире Number One Cup.

В финале соревнований, которые прошли в польском Вроцлаве "Рух" U-13 победил португальский ФК "Спортинг", отмечает 24 Канал.

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Григорий Козловский отметил: "Наша команда "Рух" U-13 продемонстрировала топ-уровень и победила в турнире! "Руховцы" заняли первое место на групповом этапе, в 1/4 финала "желто-черные" стали обидчиками "Порту", в полуфинале победили "Парму", а в финале одолели "Спортинг"!".

"Рух" U-13 победил португальский ФК "Спортинг" / Фото Академии "Руха"

В первый день турнира "желто-черные" победили сверстников из чешской "Млады Болеслав" со счетом 2:0 благодаря голам Кочуры и Кушнира. С аналогичным счетом львовяне победили и польскую "Лехию" – голами отметились Кочура и Грицюк. Польское "Добре Място" "руховцы" разгромили со счетом 5:0, а голы забивали Грицюк, Ксенджик и Гуль, тогда как Горин забил два гола.



"Руховцы" – будущее украинского футбола / Фото Академии "Руха"

Во второй день соревнований "Рух" U-13 сыграл заключительные матчи группового этапа. И в итоге, "желто-черные" блестяще прошли свою группу, одержав 4 победы в 5 матчах с разницей голов 11-2. Лучшим бомбардиром команды на групповом этапе стали Шаин Кочура и Горин, которые забили по 3 гола.

В четверть финале подопечные старшего тренера "Руха" U-13 Олега Легана встретились с "Порту". Напряженная игра в основное время закончилась ничьей 0:0. Впрочем, в серии пенальти львовяне одолели португальцев – 3:2.

А в полуфинале Number One Cup "руховцы" сыграли с итальянской "Пармой". В результате "Рух" U-13 победил соперников со счетом 3:2.

В финале Number One Cup воспитанники Академии были точнее и победили португальцев со счетом 3:2.

"Рух" U-13 победило соперников / Фото Академии "Руха"

В финале Number One Cup воспитанники Академии были точнее и победили португальцев со счетом 3:2.

Основатель футбольной академии Григорий Козловский поздравил футболистов и тренеров с отличной игрой и отметил высокий уровень воспитанников Академии.

Наши воспитанники – это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем! Поздравляю и благодарю тренерский штаб и игроков "Руха" U-13! Вы достойно представили нашу Академию на международном уровне!,

– резюмировал Григорий Козловский.

Турнир Number One Cup имеет неофициальный статус Лиги чемпионов для детей этого возраста.