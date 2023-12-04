У фіналі змагань, які пройшли у польському Вроцлаві, "Рух" U-13 переміг португальський ФК "Спортінг", зазначає 24 Канал.

До теми Григорій Козловський і Академія "Руху" зібрали 277 тисяч гривень на ЗСУ: фото та відео матчу

Григорій Козловський зазначив: "Наша команда "Рух" U-13 продемонструвала топ-рівень і перемогла у турнірі! "Рухівці" зайняли перше місце на груповому етапі, в 1/4 фіналу "жовто-чорні" стали кривдниками "Порту", у півфіналі перемогли "Парму", а у фіналі здолали "Спортінг"!".

"Рух" U-13 переміг португальський ФК "Спортінг" / Фото Академії "Руху"

У перший день турніру "жовто-чорні" перемогли однолітків з чеської "Млади Болеслав" з рахунком 2:0 завдяки голам Кочури та Кушніра. З аналогічним рахунком львів’яни перемогли і польську "Лехію" – голами відзначились Кочура та Грицюк. Польське "Добре Място" "рухівці" розгромили з рахунком 5:0, а голи забивали Грицюк, Ксьонджик та Гуль, тоді як Горін забив два голи.



"Рухівці" – майбутнє українського футболу / Фото Академії "Руху"

У другий день змагань "Рух" U-13 зіграв завершальні матчі групового етапу. Та в підсумку, "жовто-чорні" блискуче пройшли свою групу, здобувши 4 перемоги у 5 матчах з різницею голів 11-2. Найкращим бомбардиром команди на груповому етапі стали Шаїн Кочура та Горін, які забили по 3 голи.

У чвертьфіналі підопічні старшого тренера "Руху" U-13 Олега Легана зустрілись із "Порту". Напружена гра в основний час закінчилась нічиєю 0:0. Втім у серії пенальті львів’яни здолали португальців – 3:2.

А в півфіналі Number One Cup "рухівці" зіграли з італійською "Пармою". В результаті "Рух" U-13 переміг суперників з рахунком 3:2.

"Рух" U-13 переміг суперників / Фото Академії "Руху"

У фіналі Number One Cup вихованці Академії були точнішими та перемогли португальців з рахунком 3:2.

Засновник футбольної академії Григорій Козловський привітав футболістів та тренерів з чудовою грою та відзначив високий рівень вихованців Академії.

Наші вихованці – це наше майбутнє! І саме у такі моменти розумієш, що ми рухаємось правильним шляхом! Щиро вітаю і дякую тренерському штабу та гравцям "Руху" U-13! Ви гідно представили нашу Академію на міжнародному рівні!,

– резюмував Григорій Козловський.

Турнір Number One Cup має неофіційний статус Ліги чемпіонів для дітей цього віку.