Обвиняли в краже, а он купил земли на миллион: детали скандала с чиновником в Одесской области

Журналисты проекта "Схемы" исследовали состояние Григория Мельниченко – бывшего председателя Белгород-Днестровского райсовета Одесской области. Он фотографировал места прилетов по мосту в Затоке, нарушая этим правила военного времени. Впоследствии его задержала СБУ по подозрению в краже катера Госэкоинспекции – мужчина якобы спасал имущество от российских обстрелов.

Теперь же чиновник обзавелся землей на миллион и построил семейный дом на побережье, как пишут медийщики. 24 Канал расскажет о деталях расследования.

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Как Григорий Мельниченко купил земли на миллион

Еще будучи председателем Белгород-Днестровского районного совета, он купил два земельных участка. Земля стоила почти миллион, но важно даже не это. Мельниченко купил землю во время полномасштабного вторжения России в 2022 году, что удостоверено Государственным реестром деклараций.

Впоследствии эту землю, как исследовали "Схемы", Мельниченко подарил отцу, после чего на одном из участков, согласно Государственному реестру прав на недвижимое имущество, появился 400-метровый дом. Переоформление прав на отца в будущем позволило снять арест с этих участков по делу против Григория Мельниченко,

– говорится в материале.

Григорий Мельниченко и его земля на миллион / Фото "Схемы"

Подробнее о земле Мельниченко

29 июля 2022 года в собственности Мельниченко появились два земельных участка на берегу реки Днестр в приграничном селе Маяки Одесской области. Их общая площадь составляла 1710 квадратных метров, а стоили они 980 450 гривен.

Участки расположены недалеко от семейной базы отдыха "Дом Рыбака". Оттуда мужчина регулярно публикует фотографии в соцсетях. Как выяснили журналисты, это земли рекреационного назначения, а аресты на имущество Мельниченко пытаются отменить.

Комментарий Мельниченко по ситуации

"Схемы" обратились за комментарием к бывшему чиновнику. Он отказался говорить о приобретении земельного участка после начала полномасштабного вторжения. На вопрос, почему решил передарить их отцу, ответил так: "Захотел – подарил". На уточнение, когда именно его отец начал строить дом на земельных участках, не ответил и положил трубку,

– указали расследователи.

Что известно о Григории Мельниченко

Его избрали депутатом Белгород-Днестровского районного совета Одесской области в 2020 году от партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам". Районный совет возглавил в декабре 2020 года. Является зятем Сергея Гриневецкого – нардепа нескольких созывов, председателя Одесской облгосадминистрации до 2022 года.

Мельниченко скандально известен: он дрался с мэром Белгород-Днестровского, публиковал прилеты по железнодорожному мосту в Затоке и призывал не выполнять закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (и это будучи председателем райсовета). После угона катера Госэкоинспекции стоимостью 2,7 миллиона гривен писал в соцсетях, что "правда на его стороне" и, мол, прорвется, ведь "бывало и хуже".