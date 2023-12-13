Тепер же посадовець обзавівся землею на мільйон та звів сімейний будинок на узбережжі, як пишуть медійники. 24 Канал розкаже про деталі розслідування.

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Як Григорій Мельниченко купив землі на мільйон

Ще будучи головою Білгород-Дністровської районної ради, він купив дві земельні ділянки. Земля коштувала майже мільйон, але важливо навіть на це. Мельниченко купив землю під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, що засвідчено в Державному реєстрі декларацій.

Згодом цю землю, як дослідили "Схеми", Мельниченко подарував батькові, після чого на одній з ділянок, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з'явився 400-метровий будинок. Переоформлення прав на батька в майбутньому дозволило зняти арешт із цих ділянок у справі проти Григорія Мельниченка,

– ідеться в матеріалі.

Григорій Мельниченко та його земля на мільйон / Фото "Схеми"

Детальніше про землю Мельниченка

29 липня 2022 року у власності Мельниченка з'явилися дві земельні ділянки на березі річки Дністер у прикордонному селі Маяки Одеської області. Їхня загальна площа становила 1710 квадратних метрів, а коштували вони 980 450 гривень.

Ділянки розташовані неподалік родинної бази відпочинку "Дім Рибалки". Звідти чоловік регулярно публікує фотографії у соцмережах. Як з'ясували журналісти, це землі рекреаційного призначення, а арешти на майно Мельниченка намагаються скасувати.

Коментар Мельниченка щодо ситуації

"Схеми" звернулися по коментар до колишнього посадовця. Він відмовився говорити про придбання земельних ділянок після початку повномасштабного вторгнення. На запитання, чому вирішив передарувати їх батькові, відповів так: "Захотів – подарував". На уточнення, коли саме його батько почав зводити будинок на земельних ділянках, не відповів та поклав слухавку,

– вказали розслідувачі.

Що відомо про Григорія Мельниченка

Його обрали депутатом Білгород-Дністровської районної ради Одеської області у 2020 році від партії мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй ділам". Районну раду очолив у грудні 2020-го. Є зятем Сергія Гриневецького – нардепа кількох скликань, голови Одеської обласної державної адміністрації до 2022 року.

Мельниченко скандально відомий: він бився з мером Білгород-Дністровського, публікував прильоти по залізничному мосту в Затоці та закликав не виконувати закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (і це будучи головою райради). Після викрадення катера Держекоінспекції вартістю 2,7 мільйона гривень писав у соцмережах, що "правда на його боці" і, мовляв, прорветься, адже "бувало і гірше".