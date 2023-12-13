Наразі зіпсовані сухпайки для ЗСУ заборонені для видачі та зберігаються на складах. Але це ще не всі рішення, які ухвалило МО в такій ситуації. 24 Канал розкаже про це детальніше.

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Що відомо про зіпсовані сухпайки для ЗСУ

У частині наборів пошкоджене пакування з джемом – попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов,

– повідомили у відомстві.

Тож ці сухпайки вирішили вилучити. Обіцяють, що найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків.

Хто закупив зіпсовану їжу для армії

У Міністерстві назвали винним Департамент ресурсного забезпечення, оскільки він здійснив купівлю без контролю якості.

Департамент вирішили розформувати, оскільки були корупційні ризики. Зокрема до сфери його відповідальності входили всі рішення щодо закупівель міністерства: він визначав, скільки треба закупити, скільки це коштуватиме і як саме будуть закупати.

Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями,

– повідомили в МО.

Хто тепер відповідальний за закупівлю продуктів для ЗСУ

Функції Департаменту ресурсного забезпечення розділили між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, "Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу") і Департаментом планування.

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Неякісна їжа для Сил оборони – не вперше

Раніше вже був скандал із сухпайками. На початку вересня журналісти виявили, що у сухпайках немає м'яса, а коштують вони напрочуд дорого. Виявилося, що компанія поставила неякісний товар. За рішенням суду компанія мала відшкодувати 456 мільйонів гривень.