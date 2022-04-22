Григория Суркиса задержали на границе, когда он вывозил 13 часов – СМИ

Украинские пограничники задержали на границе нардепа и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса. Он пытался вторично уехать из Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, Суркис вывозил 13 часов через "зеленый коридор".

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Часы не были указаны в декларации. В настоящее время таможня вынесла ему отказ по вывозу часов. По словам собеседника издания, протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.

Суркис раньше уже уезжал за границу

15 марта источники УП в бизнес-кругах подтвердили, что Суркисы покинули пределы Украины в начале полномасштабного вторжения России.

Впоследствии стало известно, что братья Игорь и Григорий Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Пересекали границу через пункт "Вилок" в Закарпатской области.

Суркисы выехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные деньги 17,6 миллиона долларов.

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Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд за границу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Григорию Суркису 72 года.