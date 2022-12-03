В День рождения Сковороды все вспоминают свои опыты, связанные с философией и творчеством легенды. Кроме того, подчеркивают, что мировоззрение Сковороды сегодня актуально, как никогда, информирует 24 канал.
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Александр Ткаченко заявил, что День рождения Сковороды отмечают на уровне юбилеев ЮНЕСКО 2022 года.
Министр подчеркнул: в войне России с Украиной основной составляющей является битва за свободу и идентичность. Россияне целятся во все знаковое для украинцев. В частности, враг пытается бить по всему, что связано с "миром Сковороды".
Потому что в идее персональной свободы, которую исповедовал украинский философ Григорий Сковорода – мировоззренческий код украинцев. А свобода была и является величайшим раздражителем для российского режима. Но свет свободы всегда побеждает тьму,
– заявил Ткаченко.
10 фактов о жизни Сковороды
- Родился в Полтавской области в семье казака. С детства рос в духе свободы и любви к ней.
- Любил петь. Уже в 7 лет стал первым певцом на крылосе в церковном хоре – в то время это было очень престижно.
- Мастерил свирели и, конечно, любил играть на них. Также умел играть на скрипке, флейте, бандуре, лире, гуслях.
- С перерывами учился почти 15 лет. Однако так и не завершил полный курс обучения.
- Знал 8 языков. Мог свободно писать на них произведения и письма.
- Охотно путешествовал по Европе.
- Был не только учителем, но и ментором для своих учеников.
- Был вегетарианцем. Любил пармезан и вино.
- Существует легенда, что Сковорода сам предсказал свою смерть и даже выкопал могилу.
- Стал "отцом" философии Сродного труда. Что каждый человек приходит в этот мир, чтобы осознать свое призвание. Каждый человек должен заниматься тем, к чему есть тяга и склонность. Сковорода говорил: "все, что нужно человеку, Бог сотворил лёгким".
Сковорода испытывал отвращение к России
Михаил Ковалинский – друг, ученик и первый биограф Сковороды – рассказал, что философ питал "постоянное отвращение" к России. Владимир Ермоленко – украинский философ, эссеист, старший преподаватель Киево-Могилянской академии – заметил: россияне очень ошибаются, считая Сковороду российским философом.
Потому что одно из главных мнений Сковороды – это мысль о том, что наша природа персональна. У каждого человека есть своя персональная природа. Отсюда все его понятия о сродстве, о сродном полу, о сродном труде. А российская философия пошла другим путём. Она пошла по пути растворения личности в чем-то большом. Или в народе, или в религии, или в государстве,
– заявил Ермоленко.
Россияне разрушили музей, но не уничтожили дух
- Россия – как настоящая страна-террористка – уничтожает культурные и исторические памятники Украины. Не уцелел, к сожалению, и музей Сковороды Харьковской области.
- Наталья Мицай – директор разрушенного Национального музея имени Григория Сковороды – заявила, что испытывает боль из-за судьбы музей, однако дух Сковороды россияне никогда не уничтожат.