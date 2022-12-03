У День народження Сковороди всі згадують свої досвіди, пов'язані з філософією та творчістю легенди. Окрім того, наголошують, що світогляд Сковороди сьогодні – актуальний, як ніколи, інформує 24 канал.

Зауважте The New York Times назвала найкращі книжки 2022 року: які видання у списку

Олександр Ткаченко заявив, що День народження Сковороди відзначають на рівні ювілеїв ЮНЕСКО 2022 року.

Міністр наголосив: у війні Росії з Україною основною складовою є битва за свободу та ідентичність. Росіяни ціляться у все знакове для українців. Зокрема, ворог намагається бити по всьому, що пов'язане зі "світом Сковороди".

Тому що в ідеї персональної свободи, яку сповідував український філософ Григорій Сковорода, – світоглядний код українців. А свобода була та є найбільшим подразником для російського режиму. Але світло свободи завжди перемагає темряву,

– заявив Ткаченко.

10 фактів про життя Сковороди

Народився на Полтавщині у сім'ї козака. З дитинства зростав у дусі свободи та любові до неї.

Любив співати. Вже у 7 років став першим співаком на крилосі в церковному хорі – на той час це було дуже престижно.

Майстрував сопілки й, звичайно, полюбляв грати на них. Також вмів грати на скрипці, флейті, бандурі, лірі, гуслях.

З перервами навчався майже 15 років. Однак так і не завершив повний курс навчання.

Знав 8 мов. Міг вільно писати ними твори й листи.

Залюбки подорожував Європою.

Був не лише вчителем, але й ментором для своїх учнів.

Був вегетаріанцем. Полюбляв пармезан та вино.

Існує легенда, що Сковорода сам передбачив власну смерть та навіть викопав могилу.

Став "батьком" філософії Сродної праці. Що кожна людина приходить у цей світ, щоб усвідомити своє покликання. Кожна людина має займатися тим, до чого має потяг та схильність. Сковорода казав: "усе, що потрібне людині, Бог створив легким".

Сковорода відчував огиду до Росії

Михайло Ковалинський – друг, учень та перший біограф Сковороди – розповів, що філософ мав "постійну відразу" до Росії. Володимир Єрмоленко – український філософ, есеїст, старший викладач Києво-Могилянської академії – зауважив: росіяни дуже помиляються, вважаючи Сковороду російським філософом.

Тому що одна з головних думок Сковороди – це думка про те, що наша природа персональна. В кожної людини є своя персональна природа. Звідси всі його поняття про сродність, про сродну стать, про сродну працю. А російська філософія пішла іншим шляхом. Вона пішла шляхом розчинення особистості в чомусь великому. Чи в народі, чи в релігії, чи в державі,

– заявив Єрмоленко.

Росіяни зруйнували музей, але не знищили дух