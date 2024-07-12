Швеция, после того, как стала членом НАТО в марте 2024 года, предлагала Украине предоставить самолеты Gripen. Однако впоследствии наша страна сосредоточилась на эксплуатации истребителей F-16. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, почему было принято такое решение.

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Это требует ресурсов

Когда страна берет на вооружение авиационную технику, это достаточно сложный и длительный процесс. Подготовка к получению Украиной F-16 показала, что минимальный срок, который необходим для освоения западных самолетов – полтора – два года.

Сначала берется на вооружение небольшая партия самолетов определенного типа. Далее конечно должно произойти расширение номенклатуры и количества бортов, а также применение определенных специфических видов вооружения и сложных форм технического обслуживания,

– подчеркнул он.

Соответственно это требует существенных финансовых и человеческих ресурсов. В частности необходимо подготовить не только пилотов, но и наземный персонал. Нужно иметь определенное оборудование для обслуживания поддержки этих самолетов. Необходимо настроить логистические цепочки также для запчастей, вооружения.

Поскольку эти самолеты планируется применять достаточно часто, в частности, для защиты воздушного пространства, то логистическая составляющая по поставкам ракет "воздух – воздух", управляемых авиабомб, неуправляемых – типа "воздух – земля", авиационного топлива играет тоже существенную роль,

– отметил авиационный эксперт.

Украина отдала предпочтение именно F-16, потому что на сегодня в мире продолжается эксплуатирование почти нескольких тысяч единиц этих машин. В целом их было изготовлено примерно 3500 единиц.

Это означает, по его словам, что в мире есть большое количество запасных частей к этим самолетам и есть доступ к соответствующему вооружению для этого самолета.

Почему не Gripen

Однако с самолетами Gripen совсем другая ситуация.

Количество этих самолетов – относительно небольшое, речь идет о нескольких сотнях. Кроме того, Украина не сможет получить предположительно в первой партии сотню машин Gripen. Скорее всего могут прийти небольшие единичные партии – даже меньше, чем на эскадрилью. Это усложнит эксплуатацию этих самолетов, ведь нужно будет готовить инфраструктуру, инженерный состав, пилотов для них,

– подчеркнул Долинце.

Поэтому подготовка получения к F-16 не заменит аналогичную подготовку к Gripen. Время, средства, ресурсы будут одинаковы, но при этом количество доступных самолетов будет вероятно существенно меньше.

В то же время получение новых самолетов будет связано со скоростью их производства непосредственно на заводе. Купить в какой-то другой стране запчасти или сами самолеты будет невозможно, потому что количество стран, которые их эксплуатирует, очень маленькая,

– Богдан Долинце.

Напомним, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрьом подчеркивал, что Стокгольм готов предоставить Киеву истребители Gripen. Однако Украина, по его словам, решила, что иметь одновременно две системы истребителей – "слишком много".